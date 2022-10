2. Liga, Gruppe 2 Eschenbach bezwingt auswärts Calcio – Dominik Hinder trifft zum Sieg Sieg für Eschenbach: Gegen Calcio gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Elmedin Pajaziti für Calcio. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Eschenbach fiel in der 48. Minute (Sandro Vigini). Ein Eigentor von Waldemar Schattner brachte in der 54. Minute die 2:1-Führung für Eschenbach.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 68. Minute, als Ermir Selmani für Calcio traf. In der 75. Minute schoss Dominik Hinder Eschenbach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Calcio erhielten Alajdin Pajaziti (70.) und Marsello Benic (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Eschenbach erhielt: Sandro Vigini (28.)

Eschenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 5. Eschenbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Eschenbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Eschenbach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Romanshorn 1. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Für Calcio hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Calcio erstmals wieder. Calcio verlor zudem erstmals zuhause.

Calcio spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 1 - FC Eschenbach 1 2:3 (1:0) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 20. Elmedin Pajaziti 1:0. 48. Sandro Vigini 1:1. 54. Eigentor (Waldemar Schattner) 1:2.68. Ermir Selmani 2:2. 75. Dominik Hinder 2:3. – Calcio: Bruno Donnici, Aziz Afkir, Milad Ahadi, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Bleron Arifi, Enis Ramadani, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti, Ermir Selmani. – Eschenbach: Raffael Riget, Ramon Grob, Javier Bolliger, Nicola Brunner, Kaan Polat, Zef Gojani, Sandro Vigini, Dominik Hinder, André Hefti, Ramon Huber, Timon Keller. – Verwarnungen: 28. Sandro Vigini, 70. Alajdin Pajaziti, 92. Marsello Benic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

