4. Liga, Gruppe 3 Eschen/Mauren und Widnau spielen Remis zum Auftakt Eschen/Mauren und Widnau teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 1:1 aus.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Raphael Zech das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 14. Minute traf Aleksandar Radisic für Widnau.

Bei Eschen/Mauren sah Mario Meier (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Niklas Marxer (13.) und Silvan Marxer (34.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Widnau, Aleksandar Radisic (60.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Eschen/Mauren auf dem zweiten Rang. Eschen/Mauren spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Montlingen 2 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Widnau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Widnau geht es in einem Heimspiel gegen FC Rebstein 2a (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 3 - FC Widnau 2 1:1 (1:1) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 4. Raphael Zech 1:0. 14. Aleksandar Radisic 1:1. – Eschen/Mauren: Nicolas Nipp, Niklas Marxer, Samuel Kieber, Philipp Meier, Julian Kuster, Raphael Zech, Mario Meier, Kadir Ipek, Silvan Marxer, Niels Ritter, Patrick Batliner. – Widnau: Manuel Tobler, Fabio Metzler, Fabio Schmid, Robin Hutter, Nicolas Stiendl, Vladan Kacarevic, Aaron Thönig, Aleksandar Radisic, Devin Rechsteiner, Samuel Stiendl, Aaron Heule. – Verwarnungen: 13. Niklas Marxer, 34. Silvan Marxer, 60. Aleksandar Radisic – Ausschluss: 72. Mario Meier.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 07:44 Uhr.