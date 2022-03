3. Liga, Gruppe 2 Eschen/Mauren sorgt bei Rebstein für Überraschung Eschen/Mauren hat am Sonntag gegen Rebstein die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Lars Caduff in der 6. Minute. Er traf für Eschen/Mauren zum 1:0. Eschen/Mauren baute die Führung in der 56. Minute (Florjan Nuraj) weiter aus (2:0). Die 78. Minute brachte für Rebstein den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Valentino Tomasic.

In der 82. Minute baute Lars Caduff den Vorsprung für Eschen/Mauren auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Rebstein noch auf 2:3 heran. Valentino Tomasic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Eschen/Mauren sah Nico Thöni (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Stefan Lukic (24.) und Nico Thöni (73.). Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Joshua Eggenberger (10.)

Keine Änderung in der Tabelle für Eschen/Mauren: Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 11. Eschen/Mauren hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren geht es in einem Heimspiel gegen FC Staad 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Rebstein hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rüthi 1. Die Partie findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rebstein 1 - USV Eschen/Mauren 2 2:3 (0:1) - Birkenau, Rebstein – Tore: 6. Lars Caduff 0:1. 56. Florjan Nuraj 0:2. 78. Valentino Tomasic 1:2. 82. Lars Caduff 1:3. 91. Valentino Tomasic 2:3. – Rebstein: Dominik Roth, Marcel Dürr, Sascha Haltiner, Philip Baumgartner, Farid Fousseni, Simon Schranz, Elion Sopi, Rico Köppel, Joshua Eggenberger, Alessio Celentano, Andrej Dursun. – Eschen/Mauren: Fabio Carigiet, Severin Weibel, Stefan Lukic, Nico Thöni, Emir Muratoski, Luca Ritter, Nicolas Nipp, David Meier, Florjan Nuraj, Besart Bajrami, Lars Caduff. – Verwarnungen: 10. Joshua Eggenberger, 24. Stefan Lukic, 73. Nico Thöni – Ausschluss: 93. Nico Thöni.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 17:46 Uhr.