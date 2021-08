3. Liga, Gruppe 2 Eschen/Mauren gewinnt klar gegen Rheineck Sieg für Eschen/Mauren: Gegen Rheineck gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Emir Muratoski brachte Eschen/Mauren 1:0 in Führung (16. Minute). Eschen/Mauren baute in der 27. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Emir Muratoski. Das letzte Tor der Partie erzielte Raphael Goop, der in der 64. Minute die Führung für Eschen/Mauren auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nicolas Nipp von Eschen/Mauren erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

Eschen/Mauren steht mit drei Punkten auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Eschen/Mauren in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Buchs 1 aus. Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Rheineck steht mit null Punkten auf Rang 12. Für Rheineck geht es zuhause gegen FC Rebstein 1 weiter. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Rheineck 1 3:0 (2:0) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 16. Emir Muratoski 1:0. 27. Emir Muratoski 2:0. 64. Raphael Goop 3:0. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Simon Kolb, Luca Gabelmann, Severin Weibel, David Meier, Emir Muratoski, Nicolas Nipp, Noah Graber, Marius Hilti, Joshua Eggenberger, Nicolas Kaiser. – Rheineck: Petar Petrov, Quentin Weber, Sezer Bingöl, Marko Borkovic, Mirco Bosshart, Dario Reifler, Sabri Karlidag, Vito Frano, Djenis Bajrami, Amar Buzimkic, Sevdai Spahiu. – Verwarnungen: 28. Nicolas Nipp.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:2, FC Triesen 1 - FC Triesenberg 1 2:2, FC Schaan 1 - FC Widnau 2 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Rheineck 1 3:0

Tabelle: 1. FC Triesen 1 2 Spiele/4 Punkte (7:3). 2. FC Staad 1 1/3 (8:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 4. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 5. FC Rebstein 1 1/3 (1:0), 6. FC Schaan 1 2/3 (7:3), 7. FC Diepoldsau-Schmitter 1 2/3 (6:4), 8. USV Eschen/Mauren 2 2/3 (3:8), 9. FC Rüthi 1 2/3 (4:3), 10. FC Triesenberg 1 2/1 (2:6), 11. FC Widnau 2 2/0 (1:11), 12. FC Rheineck 1 2/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:05 Uhr.