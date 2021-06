3. Liga, Gruppe 2 Eschen/Mauren gewinnt deutlich gegen Speicher Eschen/Mauren gewinnt am Samstag zuhause gegen Speicher 5:0.

(chm)

In der 35. Minute gelang Marin Stähli der Führungstreffer zum 1:0 für Eschen/Mauren. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Eschen/Mauren stellte Lukas Graber in Minute 39 her. Lukas Graber erzielte nur sechs Minuten später auch das 3:0 für Eschen/Mauren.

Eschen/Mauren erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Ramon Schwendener weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabio Wolfinger in der 70. Minute, als er für Eschen/Mauren zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Speicher sah Raphael Bär (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Raphael Bär (40.). Keine einzige Karte erhielt Eschen/Mauren.

Eschen/Mauren rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 7. Eschen/Mauren hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschen/Mauren in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team KF Dardania St. Gallen 1. Das Spiel findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Speicher hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Speicher war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Speicher verlor zudem erstmals zuhause.

Speicher trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Heiden 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Speicher 1 5:0 (3:0) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 35. Marin Stähli 1:0. 39. Lukas Graber 2:0. 45. Lukas Graber 3:0. 58. Ramon Schwendener 4:0. 70. Fabio Wolfinger 5:0. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Luca Gabelmann, David Meier, Severin Weibel, Frederik Weibel, Pedro Ribeiro Barbosa, Raphael Goop, Moritz Nipp, Lukas Graber, Nicolas Kaiser, Joshua Eggenberger. – Speicher: Rico Graf, Raphael Bär, Daniel Bänziger, Patrick Würzer, Kris Kunz, Laurin Hofer, Nils Forestier, Mirco Schrag, Pascal Huber, Valentin Stillhard, Oliver Schläpfer. – Verwarnungen: 40. Raphael Bär – Ausschluss: 65. Raphael Bär.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Heiden 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:4, FC Teufen 1 - FC Rebstein 1 3:1, FC Appenzell 1 - FC Rüthi 1 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Speicher 1 5:0

Tabelle: 1. FC Steinach 1 9 Spiele/23 Punkte (30:11). 2. KF Dardania St. Gallen 1 9/21 (30:12), 3. FC Rüthi 1 10/19 (31:23), 4. FC Appenzell 1 10/14 (27:19), 5. FC Widnau 2 9/13 (24:23), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 7. USV Eschen/Mauren 2 10/13 (17:16), 8. FC Rebstein 1 10/13 (20:21), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 10/12 (18:26), 10. FC Teufen 1 10/11 (25:35), 11. FC Speicher 1 10/8 (25:34), 12. FC Heiden 1 10/4 (10:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 12:56 Uhr.