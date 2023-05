4. Liga, Gruppe 3 Eschen/Mauren bezwingt auswärts Vaduz – Raphael Zech entscheidet Spiel Eschen/Mauren behielt im Spiel gegen Vaduz am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Eschen/Mauren gelang Raphael Zech in der 78. Minute. In der 11. Minute hatte Nicolas Wohlwend Eschen/Mauren in Führung gebracht. Der Ausgleich für Vaduz fiel in der 54. Minute durch Amine El Hajjam.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eschen/Mauren. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Gabriel Meier (33.), Emir Karaosman (75.) und Amine El Hajjam (90.).

Eschen/Mauren machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 7. Eschen/Mauren hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschen/Mauren spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rheineck 1a (Platz 4). Die Partie findet am 3. Juni statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Mit der Niederlage rückt Vaduz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 8. Für Vaduz war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Vaduz trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Staad 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. Juni statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Vaduz 1 - USV Eschen/Mauren 3 1:2 (0:1) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 11. Nicolas Wohlwend 0:1. 54. Amine El Hajjam 1:1. 78. Raphael Zech 1:2. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Gabriel Meier, Sandro Konrad, Martin Marxer, Konstantin Matt, Raphael Oehri, Therry Brunner, Vincenzo Vaccaro, Amine El Hajjam, Lukas Neunteufel, Igor Manojlovic. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Michael Ott, Damian Kranz, Raphael Bissig, Nicolas Nipp, Nicolas Wohlwend, Raphael Zech, Robin Frommelt, Samuel Kieber, Niklas Marxer, Patrick Batliner. – Verwarnungen: 33. Gabriel Meier, 39. Niklas Marxer, 75. Emir Karaosman, 81. Silvan Marxer, 87. Samuel Kieber, 89. Robin Frommelt, 90. Amine El Hajjam.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2023 05:23 Uhr.