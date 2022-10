4. Liga, Gruppe 4 Erstmals drei Punkte für Rebstein bei Sieg gegen Altstätten – Dreifach-Torschütze Urs Breitenmoser Für Rebstein hat es am Samstag im zehnten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Altstätten 6:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Rebstein über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Altstätten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Rebstein war Urs Breitenmoser, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Rebstein waren: Mike Jenny (1 Treffer), Dominik Eggert (1 Treffer) und Daniel Bürki (1 Treffe.) einziger Torschütze für Altstätten war: Flakrim Aliti (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Valentin Bünter von Rebstein erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rebstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rebstein die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Altstätten ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Rebstein nicht verändert. Vier Punkte bedeuten Rang 8. Der erste Sieg der Saison für Rebstein folgt nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Speicher 1. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 9. Altstätten muss bereits die achte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Altstätten zuhause und fünfmal auswärts.

Altstätten tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Neukirch-Egnach 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Altstätten 2b - FC Rebstein 2b 1:6 (0:2) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 6. Daniel Bürki 0:1. 39. Urs Breitenmoser 0:2. 51. Urs Breitenmoser 0:3. 53. Urs Breitenmoser 0:4. 57. Flakrim Aliti 1:4. 74. Mike Jenny 1:5. 94. Dominik Eggert 1:6. – Altstätten: Timon Moser, Fatlum Veliu, Loris Egloff, Christian Balmer, Iven Göldi, Janik Zünd, Fabian Würmli, Arsim Nevzati, Raffael Bösch, Luca Scheiwiler, Ali Baksh Malik. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Sandro Schlegel, Lucas Bister, Valentin Bünter, Marc Oehler, Daniel Bürki, Raphael Ulmann, Urs Breitenmoser, Roman Eggert, Bekim Asipi. – Verwarnungen: 92. Valentin Bünter.

