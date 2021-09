4. Liga, Gruppe 6 Erstmals drei Punkte für Calcio bei Sieg gegen KS-Sulgen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Calcio hat am Freitag auswärts KS-Sulgen besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Den Auftakt machte Fernando Miguel Portela da Silva, der in der 23. Minute für Calcio zum 1:0 traf. In der 39. Minute baute Philipp Mangold den Vorsprung für Calcio auf zwei Tore aus (2:0). Ilker Demirkiran brachte KS-Sulgen in der 42. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei KS-Sulgen sah Ilker Demirkiran (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arlind Bitiqi (53.) und Ilker Demirkiran (85.). Bei Calcio erhielten Shkelqim Berisha (28.), Philipp Mangold (77.) und Cihad Bilir (87.) eine gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Calcio dank den drei Punkten abgeben können: Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Calcio hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Calcio in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Berg 1. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Nach der Niederlage übernimmt KS-Sulgen neu das Schlusslicht der Tabelle. Das Team hat nach fünf Spielen null Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. KS-Sulgen muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor KS-Sulgen zuhause und zweimal auswärts.

Für KS-Sulgen geht es daheim gegen FC Bischofszell 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.00 Uhr, Thurfeld, Schönenberg).

Telegramm: FC KS-Sulgen 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 1:2 (1:2) - Thurfeld, Schönenberg – Tore: 23. Fernando Miguel Portela da Silva 0:1. 39. Philipp Mangold 0:2. 42. Ilker Demirkiran 1:2. – Ks Sulgen: Valon Iljazi, Agon Imeri, Mevlan Avdiji, Elldin Rexha, Erhan Erden, Alban Ademi, Ilker Demirkiran, Emir Memeti, Luca Rodighiero, Amir Ziberi, Arlind Bitiqi. – Calcio: Vildan Uka, Loris Laneve, Hannes Gerbig, Fabrizio Mangiafico, Leonardo Battaglia, Philipp Mangold, Fernando Miguel Portela da Silva, Shkelqim Berisha, Cihad Bilir, Matteo Tripari, Mauro Anello. – Verwarnungen: 28. Shkelqim Berisha, 53. Arlind Bitiqi, 77. Philipp Mangold, 85. Ilker Demirkiran, 87. Cihad Bilir – Ausschluss: 87. Ilker Demirkiran.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC KS-Sulgen 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 1:2, FC Bischofszell 2 - FC Zuzwil 2 6:2

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1a 4 Spiele/12 Punkte (20:1). 2. FC Niederwil 1 4/12 (32:2), 3. SC Berg 1 4/12 (19:5), 4. FC Henau 2 4/7 (16:7), 5. FC Amriswil 2 4/6 (9:9), 6. FC Uzwil 3a 4/6 (10:11), 7. FC Bischofszell 2 5/4 (11:18), 8. FC Zuzwil 2 5/3 (8:21), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 5/3 (6:28), 10. FC KS-Sulgen 1 5/0 (4:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 08:37 Uhr.