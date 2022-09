3. Liga, Gruppe 3 Erstmals drei Punkte für Besa bei Sieg gegen Brühl Erster Saisonsieg für Besa nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 3:0 gegen Brühl zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

In der 3. Minute war es an Nikola Torlakovic, Besa 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Enis Latifi Besa mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Granit Cekaj, der in der 92. Minute die Führung für Besa auf 3:0 ausbaute.

Bei Brühl erhielten Albinot Mehmeti (76.), Arif Celebi (92.) und Nils Felix Bertram (94.) eine gelbe Karte. Bei Besa erhielten Jozo Vukadin (8.) und Enis Latifi (29.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Brühl kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 12 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 9).

Besa verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Besa hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Besa wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Brühl liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Brühl hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Brühl spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna SG 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (16.00 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Besa 1 - SC Brühl 2 3:0 (1:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 3. Nikola Torlakovic 1:0. 80. Enis Latifi 2:0. 92. Granit Cekaj 3:0. – Besa: Sedin Garic, Dardan Sevkiu, Nobert Frrokaj, Arlind Amidi, Nikola Torlakovic, Loris Pellegatta, Enis Latifi, Granit Neziri, Fabio Martins Soares, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Brühl: Arif Celebi, Elia Rosalen, Haled Jahic, Loïc Tinner, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Albinot Mehmeti, Marko Torlakovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Edmir Zulic, Manuel Laski, Dylan Fatzer. – Verwarnungen: 8. Jozo Vukadin, 29. Enis Latifi, 76. Albinot Mehmeti, 92. Arif Celebi, 94. Nils Felix Bertram.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

