4. Liga, Gruppe 5 Erster Sieg im zweiten Spiel für Winkeln gegen Herisau – Silvan Demmel mit Last-Minute-Treffer Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Winkeln auswärts gegen Herisau 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Winkeln das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Silvan Demmel.

Benjamin Rufati hatte davor in der 35. Minute zum 1:0 für Herisau getroffen. Silvan Demmel glich in der 40. Minute für Winkeln aus. Es hiess 1:1. Per Penalty traf Michael Schibli in der 63. Minute zur 2:1-Führung für Winkeln. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 85, als Benjamin Rufati für Herisau erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Davide Tolomei von Winkeln erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Winkeln reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Winkeln spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Urnäsch 1 (Platz 9). Das Spiel findet am 4. September statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach dem zweiten Spiel steht Herisau auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Herisau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Appenzell 2 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Winkeln SG 2 2:3 (1:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 35. Benjamin Rufati 1:0. 40. Silvan Demmel 1:1. 63. Michael Schibli (Penalty) 1:2.85. Benjamin Rufati 2:2. 92. Silvan Demmel 2:3. – Herisau: Emre Dürr, Damjan Vasic, Joel Gemperle, Max Nadig, Filip Miljkovic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Jasmin Muratovic, Andreas Baumann, Sasa Stankovic, Ivan Jovic. – Winkeln: Jordan Höhener, Aaron Garcia Herreros, Leon Ukgjini, Cédric Thurnherr, Jano Koller, Mithulan Muralitharan, Davide Tolomei, Jesse Richner, Michael Schibli, Joel Columpsi, Silvan Demmel. – Verwarnungen: 23. Davide Tolomei.

