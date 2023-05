Frauen 2. Liga Erster Sieg für Weinfelden-Bürglen nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Weinfelden-Bürglen am Montag gegen Rapperswil-Jona einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Viola Kohler für Rapperswil-Jona. In der 25. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 58. Minute, als Rita De Oliveira Gomes für Weinfelden-Bürglen traf. In der 60. Minute gelang Alessandra Hagen der Führungstreffer zum 2:1 für Weinfelden-Bürglen.

Durch Penalty kam es in der 65. Minute zum Ausgleich für Rapperswil-Jona. Viola Kohler verwandelte erfolgreich. Rita De Oliveira Gomes brachte Weinfelden-Bürglen 3:2 in Führung (75. Minute). In der 82. Minute erhöhte Indira Djegoja auf 4:2 für Weinfelden-Bürglen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Racaniello von Weinfelden-Bürglen erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Weinfelden-Bürglen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Weinfelden-Bürglen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Trotz den drei Punkten bleibt Weinfelden-Bürglen am Tabellenende. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Weinfelden-Bürglen hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Weinfelden-Bürglen siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Triesen 1 Grp. Kriegt es Weinfelden-Bürglen im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 7. Für Rapperswil-Jona war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Auf Rapperswil-Jona wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team FC Ebnat-Kappel 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 4:2 (0:1) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 25. Viola Kohler 0:1. 58. Rita De Oliveira Gomes 1:1. 60. Alessandra Hagen 2:1. 65. Viola Kohler (Penalty) 2:2.75. Rita De Oliveira Gomes 3:2. 82. Indira Djegoja 4:2. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Pascale Merz, Bruna Margarida Rodrigues Almeida, Salome Kutter, Asia Stelitano, Nadia Bernet, Michelle Alder, Jana Riva, Alessandra Hagen, Rita De Oliveira Gomes, Nadine Waldvogel. – Rapperswil-Jona: Alessia Christen, Sari Bürer, Luana Ammann, Laura Marchionna, Laura Jacoviello, Damiana Antonazzo, Shea Pfister, Viola Kohler, Camy Nyffeler, Corina Kämpfer, Tuana Ongunyurt. – Verwarnungen: 25. Marco Racaniello.

