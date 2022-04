4. Liga, Gruppe 7 Erster Sieg für Wängi nach vier Niederlagen Sieg für Wängi nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Littenheid gewinnt Wängi am Samstag zuhause 3:0.

Das erste Tor für Wängi fiel in der 48 Minute (Kim Bührer). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Yannick Hugentobler sorgte in der 85. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wängi. Raphael Blöchlinger schoss das 3:0 (90. Minute) für Wängi und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Littenheid gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Wängi, nämlich für Ramon Conte (46.).

Zahlreiche Gegentore sind für Littenheid ein relativ häufiges Phänomen. Die total 56 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 9).

Wängi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Wängi hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wängi auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Niederstetten 1 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Für Littenheid hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 9. Littenheid muss bereits die elfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Littenheid zuhause und sechsmal auswärts.

Littenheid spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Eschlikon 1 (Platz 4). Die Partie findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage, Busswil).

Telegramm: FC Wängi 2 - FC Littenheid 1 3:0 (0:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 48. Kim Bührer 1:0. 85. Yannick Hugentobler 2:0. 90. Raphael Blöchlinger 3:0. – Waengi: Ramon Conte, Felix Hanhart, Rino Steiert, Dimitri Eilinger, Roman Thalmann, Manuel Bertogg, Joel Widmer, Noem Müller, Yannick Hugentobler, Kim Bührer, Cedric Mischler. – Littenheid: Christian Nachbaur, Manuel Veit, Gianni Hugener, Alessandro Greuter, Cedric Senn, Fabian Meier, Manuel Hafner, Samuel Löhrer, David Natterer, Yannik Blöchlinger, Cédric Gassama. – Verwarnungen: 34. Manuel Veit, 46. Ramon Conte, 67. Cédric Gassama, 78. Mike Blöchlinger, 90. Alessandro Greuter.

