3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Uznach nach drei Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Erfolgserlebnis für Uznach: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Rüthi 3:2.

Jan Kuster eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Uznach das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Rüthi fiel in der 50. Minute (Pascal Zäch). Denys Magno traf in der 62. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Uznach.

Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Sebastian Kemp Uznach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Pechvogel Rilind Kjamili traf in der 89. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Rüthi zum 2:3 bedeutete.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rüthi erhielten Genti Seljmani (21.) und Argurian Bojaxhi (42.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Uznach, Morris Scherz (80.) kassierte sie.

Die Abwehr von Rüthi kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Uznach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Uznach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uznach geht es daheim gegen FC Glarus 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Nach der Niederlage büsst Rüthi drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Rüthi war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüthi in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sargans 1. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Uznach 1 2:3 (0:1) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 4. Jan Kuster 0:1. 50. Pascal Zäch 1:1. 62. Denys Magno 1:2. 75. Sebastian Kemp 1:3. 89. Eigentor (Rilind Kjamili) 2:3. – Ruethi: Joris Hallauer, Argurian Bojaxhi, Nino Schnüriger, Maximilian Michael Seger, Fisnik Berisha, Genti Seljmani, Pascal Zäch, Tobias Geisser, Bernhard Allgäuer, Robin Sonderegger, Armend Junuzi. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Besar Abdi, Andrin Widmer, Meris Fakikj, Jan Kuster, Soufiane Afil, Morris Scherz, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Roy Raviruban. – Verwarnungen: 21. Genti Seljmani, 42. Argurian Bojaxhi, 80. Morris Scherz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

