3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Triesen nach vier Niederlagen – Julien Hasler entscheidet Spiel Gegen Eschen/Mauren gewinnt Triesen am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Julien Hasler den Treffer zum 3:2 für Triesen erzielte.

Laurin Kind hatte mit dem ersten Tor der Partie (17. Minut.) triesen 1:0 in Führung gebracht. In der 18. Minute traf Emir Muratoski für Eschen/Mauren zum 1:1-Ausgleich. Nicolas Wohlwend brachte Eschen/Mauren 2:1 in Führung (37. Minute). Der Ausgleich für Triesen fiel in der 46. Minute (Batuhan Toplu).

Bei Eschen/Mauren sah Nicolas Wohlwend (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Severin Weibel (60.) und Luca Gabelmann (77.). Die einzige gelbe Karte bei Triesen erhielt: André Arpagaus (85.)

Zahlreiche Gegentore sind für Eschen/Mauren ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Triesen unverändert. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 9. Triesen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Triesen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Triesen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rebstein 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Eschen/Mauren liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Drei Punkte bedeuten Rang 12. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Eschen/Mauren spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Schaan 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Triesen 1 - USV Eschen/Mauren 2 3:2 (1:2) - Blumenau, Triesen – Tore: 17. Laurin Kind 1:0. 18. Emir Muratoski 1:1. 37. Nicolas Wohlwend 1:2. 46. Batuhan Toplu 2:2. 62. Julien Hasler 3:2. – Triesen: Thomas Tschütscher, Andreas Kindle, Tobias Schierscher, Jonas Wolf, Laurin Kind, Batuhan Toplu, Julien Hasler, Patrick Bargetze, Sandro Mathis, Alessandro Büchel, André Arpagaus. – Eschen/Mauren: Fabio Carigiet, Emir Muratoski, Luca Gabelmann, Severin Weibel, Nicolas Wohlwend, Agim Zeqiri, Moritz Nipp, Frederik Weibel, Marius Hilti, Nico Thöni, David Meier. – Verwarnungen: 60. Severin Weibel, 77. Luca Gabelmann, 85. André Arpagaus – Ausschluss: 85. Nicolas Wohlwend.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 1 - FC Rüthi 1 7:1, FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Rebstein 1 2:2, FC Triesen 1 - USV Eschen/Mauren 2 3:2, FC Triesenberg 1 - FC Staad 1 4:0

Tabelle: 1. FC Buchs 1 7 Spiele/19 Punkte (23:6). 2. FC Rebstein 1 7/14 (14:12), 3. FC Altstätten 1 6/13 (17:11), 4. FC Staad 1 7/13 (25:10), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 7/13 (21:14), 6. FC Triesenberg 1 7/10 (13:13), 7. FC Schaan 1 6/9 (13:10), 8. FC Rüthi 1 7/9 (13:20), 9. FC Triesen 1 7/7 (17:23), 10. FC Widnau 2 6/3 (12:27), 11. FC Rheineck 1 6/3 (8:15), 12. USV Eschen/Mauren 2 7/3 (10:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 02:01 Uhr.