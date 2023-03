3. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Teufen nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Teufen: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag auswärts gegen Appenzell 3:1.

Teufen ging in der 17. Spielminute durch Nico Weiler in Führung, ehe Appenzell in der 63. Minute (Kevin Streule) der Ausgleich gelang. In der 86. Minute war es an Ramon Germann, Teufen 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Fabrice Höhener für Teufen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Adrian Koster (16.) und Lars Manser (38.). Die einzige gelbe Karte bei Teufen erhielt: Yanick Walser (75.)

Die Abwehr von Appenzell kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 38 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Teufen. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Teufen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Teufen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Besa 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 1. April statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Appenzell auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Teufen 1 1:3 (0:1) - Wühre, Appenzell – Tore: 17. Nico Weiler (Penalty) 0:1.63. Kevin Streule (Penalty) 1:1.86. Ramon Germann 1:2. 93. Fabrice Höhener 1:3. – Appenz: Adrian Koster, Dimitri Wyss, Marko Jurkic, Andrej Hörler, Lorenz Keller, Michael Dörig, Luca Hörler, Josef Peterer, Jonas Signer, Lars Manser, Kevin Streule. – Teufen: Timo Fässler, Cyrill Rohner, Pascal Huber, Jannik Marti, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Ramon Germann, Adrian Meier, Nico Weiler, Lukas Kern, Yanick Walser. – Verwarnungen: 16. Adrian Koster, 38. Lars Manser, 75. Yanick Walser.

