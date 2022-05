3. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Rorschach-Goldach nach drei Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gegen Rorschacherberg gewinnt Rorschach-Goldach am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Lanter für Rorschacherberg. In der 36. Minute traf er zum 1:0. In der 48. Minute traf Fabian Büchler für Rorschach-Goldach zum 1:1-Ausgleich. In der 51. Minute schoss Yves Schlegel Rorschacherberg mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 58. Minute, als Furkan Kalmis für Rorschach-Goldach traf. In der 67. Minute gelang Emir Ademaj der Führungstreffer zum 3:2 für Rorschach-Goldach. In der 80. Minute baute der gleiche Emir Ademaj die Führung für Rorschach-Goldach weiter aus. In der Schlussphase kam Rorschacherberg noch auf 3:4 heran. Echedey Del Rosario Diaz war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Joel Holderegger (55.) und Philipp Joos (77.). Eine Verwarnung gab es für Rorschacherberg, nämlich für Echedey Del Rosario Diaz (79.).

Dass Rorschach-Goldach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rorschach-Goldach die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rorschacherberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Rorschach-Goldach gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Rorschach-Goldach hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rorschach-Goldach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Appenzell 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (19. Mai) (19.30 Uhr, Pestalozzi, Rorschach).

Die Niederlage macht Rorschacherberg zum neuen Schlusslicht. Nach 18 Spielen hat das Team zehn Punkte. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Rorschacherberg war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Rorschacherberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Teufen 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 3:4 (1:0) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 36. Dominik Lanter 1:0. 48. Fabian Büchler 1:1. 51. Yves Schlegel (Penalty) 2:1.58. Furkan Kalmis 2:2. 67. Emir Ademaj 2:3. 80. Emir Ademaj 2:4. 87. Echedey Del Rosario Diaz 3:4. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Bruno Patrick Gonçalves Sousa, Brian Höhener, Dominik Lanter, Yves Schlegel, Antonio Romano, Echedey Del Rosario Diaz, Armin Bosnic, Adrien Carrel, Blerind Hoti, Elias Büchel. – Rorschach-Goldach: Rico Dürlewanger, Alessandro Campobasso, Moritz Schäfer, Yves Rusch, Philipp Joos, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Gabriel Santamaria Jimenez, Emir Ademaj, Fabio Moscara, Fabian Büchler. – Verwarnungen: 55. Joel Holderegger, 77. Philipp Joos, 79. Echedey Del Rosario Diaz.

