3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Rebstein nach drei Niederlagen Sieg für Rebstein nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Rheineck gewinnt Rebstein am Sonntag zuhause 4:2.

(chm)

Rico Köppel eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Rebstein das 1:0 markierte. Timon Cabezas sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rebstein. Elion Sopi baute in der 32. Minute die Führung für Rebstein weiter aus (3:0).

Rebstein erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Andrej Dursun weiter auf 4:0. Artrid Kololli (80. Minute) liess Rheineck auf 1:4 herankommen. Der gleiche Artrid Kololli verkürzte in der 93. Minute auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rebstein erhielt: Andrin Cabezas (54.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Rheineck, Arbër Gjinaj (64.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rebstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rebstein die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 51 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rebstein. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Buchs 1. Die Partie findet am 30. April statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Staad 1 kriegt es Rheineck als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Rheineck 1 4:2 (4:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 2. Rico Köppel 1:0. 15. Timon Cabezas 2:0. 32. Elion Sopi 3:0. 46. Andrej Dursun 4:0. 80. Artrid Kololli 4:1. 93. Artrid Kololli 4:2. – Rebstein: Janis Fehr, Marcel Dürr, Sascha Haltiner, Philip Baumgartner, Andrin Cabezas, Simon Schranz, Elion Sopi, Rico Köppel, Joshua Eggenberger, Timon Cabezas, Andrej Dursun. – Rheineck: Petar Petrov, Quentin Weber, Fahro Cejvanovic, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Christian Sutter, Manuel Baumann, Luca Müller, Yannik Zellweger, Fabian Krämer, Arbër Gjinaj, Taras Zinko. – Verwarnungen: 54. Andrin Cabezas, 64. Arbër Gjinaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 19:32 Uhr.