3. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Münsterlingen nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Münsterlingen: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Kreuzlingen 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Münsterlingen: Sascha Forster brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Luca Alder erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Münsterlingen. Der Anschlusstreffer für Kreuzlingen zum 1:2 kam in der 39. Minute. Verantwortlich dafür war Amin Aliti.

Gleichstand stellte Ibrahim Selimaj durch seinen Treffer für Kreuzlingen in der 58. Minute her. In der 73. Minute gelang Andreas Hartnik der Führungstreffer zum 3:2 für Münsterlingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 84. Minute, als Sascha Forster die Führung für Münsterlingen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Kreuzlingen sah Nikola Vasic (85.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kreuzlingen weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Münsterlingen für Kevin Forster (32.) und Rafael Lobo Alves (60.).

In den bisherigen Spielen ist Münsterlingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Münsterlingen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.3 Tore pro Partie (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Münsterlingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Münsterlingen hat bisher achtmal gewonnen und neunmal verloren.

Münsterlingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dussnang 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und 16mal verloren.

Für Kreuzlingen geht es auswärts gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (10.30 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Münsterlingen 1 2:4 (1:2) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 6. Sascha Forster 0:1. 16. Luca Alder 0:2. 39. Amin Aliti 1:2. 58. Ibrahim Selimaj 2:2. 73. Andreas Hartnik 2:3. 84. Sascha Forster 2:4. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Marco William De Oliveira Gouveia, Ljubo Vasic, Dusko Vasic, Nikola Vasic, Flavio Mammoliti, Dannylo Lima Colaco, Donart Sadiku, Adem Arifagic, Amin Aliti, Ibrahim Selimaj. – Muensterlingen: Endrit Avdyli, Silas Meister, Sascha Krässig, Kevin Forster, Dario Zimmermann, Sascha Forster, Rafael Lobo Alves, Lukas Ryter, Dominik Lüthi, Luca Alder, Andreas Hartnik. – Verwarnungen: 25. Dannylo Lima Colaco, 32. Kevin Forster, 60. Rafael Lobo Alves, 68. Nikola Vasic, 83. Tiziano Di Stefano, 91. Adem Arifagic – Ausschluss: 85. Nikola Vasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 00:03 Uhr.