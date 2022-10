4. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Heiden nach vier Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Heiden nach vier Niederlagen in Folge. Gegen Staad gewinnt Heiden am Samstag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Heiden: Rafael Bucheli brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Heiden baute in der 45. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Rafael Bucheli. Die 47. Minute brachte für Staad den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Roman Cajochen. In der 55. Minute sorgte Aaron Sumaj für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Heiden.

Bei Heiden erhielten Philip Köberl (33.) und Lukas Köberl (95.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Staad für Roman Künzle (37.) und Marco Liechti (79.).

Die Abwehr von Staad kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 10).

Dank dem Sieg ist Heiden nicht mehr Letzter in der Tabelle: sechs Punkte bedeuten Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Heiden hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Heiden trifft im nächsten Spiel auswärts auf USV Eschen/Mauren 3 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Durch die Niederlage wird Staad ans Tabellenende durchgereicht. Nach neun Spielen hat das Team drei Punkte. Es verliert einen Platz. Für Staad ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Au-Berneck 05 2. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Staad 2 3:1 (2:0) - Gerbe, Heiden – Tore: 5. Rafael Bucheli 1:0. 45. Rafael Bucheli 2:0. 47. Roman Cajochen 2:1. 55. Aaron Sumaj 3:1. – Heiden: Cédric Tscherne, Jaron Thürlemann, Raphael Fessler, Nico Boller, Lukas Köberl, Philip Köberl, Adrian Hafliger, Andreas Müller, Samuel Fessler, Rafael Bucheli, Julian Bischoff. – Staad: Jérôme Schneider, John Patrick Dornbierer, Sladjan Denic, Nico Gmünder, Marco Liechti, Bekim Izairi, Roman Künzle, Aurel Elshani, Miro Cazorzi, Roman Cajochen, Predrag Krnetic. – Verwarnungen: 33. Philip Köberl, 37. Roman Künzle, 79. Marco Liechti, 95. Lukas Köberl.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

