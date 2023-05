2. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Flawil nach drei Niederlagen – Dario Koller mit drei Toren Nach drei Niederlagen in Serie hat Flawil am Samstag gegen St. Margrethen einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 8:0.

(chm)

Vier seiner Tore schoss Flawil in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

St. Margrethen gelang kein Tor.

Matchwinner für Flawil war Dario Koller, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Flawil waren: David Obrist (2 Treffer) und Andrin Holenstein (2 Treffe.) ein Tor für Flawil war ein Eigentor des Gegners.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für St. Margrethen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 5.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Flawil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Flawil hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Flawil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. Mai) (20.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

St. Margrethen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Mels 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Flawil 1 0:8 (0:4) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 8. David Obrist 0:1. 12. Dario Koller 0:2. 23. Dario Koller 0:3. 45. Dario Koller 0:4. 50. Andrin Holenstein 0:5. 62. Andrin Holenstein 0:6. 71. Eigentor (Jann Hürlimann) 0:7.81. David Obrist 0:8. – St.Margrethen: Michele Boppart, Robert Berisha, Valdon Axhija, Baran Er, Zerin Ibrahimi, Besart Rushiti, Arian Nesimi, Miran Sabani, Jann Hürlimann, Sascha Burren, Niko Surac. – Flawil: Jordi Forster, Riccardo Chiavuzzi, Sukri Ferati, Esmer Hajrovic, Leon Geeler, Dario Koller, Mirco Oertig, Leandro Perlaska, Raffael Büeler, David Obrist, Andrin Holenstein. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 00:57 Uhr.