3. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Dussnang nach vier Niederlagen – Fabrice Kern mit Siegtor Nach vier Niederlagen in Folge hat Dussnang am Donnerstag gegen Aadorf einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 2:1.

(chm)

Dussnang geriet zunächst in Rückstand, als Luca Gianforte in der 2. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aadorf gelang. In der 43. Minute glich Dussnang jedoch aus und ging in der 69. Minute in Führung. Torschützen waren Nico Bucher und Fabrice Kern.

Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Fabrice Kern (31.), Luca Greuter (36.) und Nico Bucher (85.). Gelbe Karten gab es bei Aadorf für Pascal Ebneter (44.) und Michel Trigo (79.).

Die Tabellensituation hat sich für Dussnang nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 8. Dussnang hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bütschwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (2. April) (14.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Aadorf hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Sirnach 1 kriegt es Aadorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Sonntag (2. April) statt (13.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Dussnang 1 - SC Aadorf 1 2:1 (1:1) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 2. Luca Gianforte 0:1. 43. Nico Bucher 1:1. 69. Fabrice Kern 2:1. – Dussnang: Luca Böhi, Mario Leutenegger, Claude Steinmann, Robin Früh, Fabian Huldi, Tobias Schnell, Valentin Traxler, Luca Greuter, Nico Bucher, Fabrice Kern, Janik Roos. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Joel Lüthy, Fabrice Schläpfer, Pascal Ebneter, Luca Gianforte, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 31. Fabrice Kern, 36. Luca Greuter, 44. Pascal Ebneter, 79. Michel Trigo, 85. Nico Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

