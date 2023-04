2. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Bronschhofen nach fünf Niederlagen Erfolgserlebnis für Bronschhofen: Nach fünf Niederlagen in Folge siegt das Team am Donnerstag auswärts gegen Romanshorn 3:2.

Bronschhofen setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Den Auftakt machte Raphael Schwager, der in der 7. Minute für Bronschhofen zum 1:0 traf. Michel Helbling sorgte in der 13. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bronschhofen. Bronschhofen erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Jonas Wiesli weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Romanshorn auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Gabriel Pereira Magalhaes (92. Minute) liess Romanshorn auf 1:3 herankommen. In der Schlussphase kam Romanshorn noch auf 2:3 heran. Christian Lang war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bronschhofen erhielten Raphael Schwager (56.) und Alessandro Maier (68.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Romanshorn erhielt: Joel Senn (66.)

Das Schlusslicht hat Bronschhofen dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Bronschhofen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Bronschhofen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Bronschhofen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Die Partie findet am Sonntag (23. April) statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Nach der Niederlage büsst Romanshorn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Romanshorn ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Romanshorn gingen unentschieden aus.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - SC Bronschhofen 1 2:3 (0:3) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 7. Raphael Schwager 0:1. 13. Michel Helbling 0:2. 41. Jonas Wiesli 0:3. 92. Gabriel Pereira Magalhaes 1:3. 94. Christian Lang 2:3. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Kaan Bayraktar, Carlo Zanetti, Edonat Sadiki, Fisnik Idrizi, Nils Spindler, Gabriel Sidler, Kai Länzlinger. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Alexander Hafner, Michel Helbling, Ramon Widmer, Philipp Flammer, Alessandro Maier, Raphael Schwager, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 56. Raphael Schwager, 66. Joel Senn, 68. Alessandro Maier.

