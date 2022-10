3. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Berg nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Berg: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Kreuzlingen 5:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jannis Fäh für Berg. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Julian Stahel erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Berg. Mauro Zingg baute in der 44. Minute die Führung für Berg weiter aus (3:0).

Arlind Bitiqi verkürzte in der 68. Minute den Rückstand von Kreuzlingen auf 1:3. Es war ein Elfmeter. Jannis Fäh baute in der 75. Minute die Führung für Berg weiter aus (4:1). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Alexander Thurmaier baute in der 80. Minute die Führung für Berg weiter aus (5:1).

Kristjan Ramaj verkürzte in der 81. Minute den Rückstand von Kreuzlingen auf 2:5. Sean Zgraggen (90. Minute) liess Kreuzlingen auf 3:5 herankommen. In der Schlussphase kam Kreuzlingen noch auf 4:5 heran. Kristjan Ramaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kreuzlingen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Berg für Cristiano Lourenco Alves (61.) und Elias Papadopoulos (82.).

Dass Berg gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sieben Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Berg die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Berg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Berg hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Berg trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Aadorf 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Kreuzlingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zuzwil 1. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Kreuzlingen 2 5:4 (3:0) - Meienägger, Berg – Tore: 20. Jannis Fäh (Penalty) 1:0.41. Julian Stahel 2:0. 44. Mauro Zingg 3:0. 68. Arlind Bitiqi (Penalty) 3:1.75. Jannis Fäh (Penalty) 4:1.80. Alexander Thurmaier 5:1. 81. Kristjan Ramaj 5:2. 90. Sean Zgraggen 5:3. 94. Kristjan Ramaj 5:4. – Berg: Christian Streckeisen, Fabian Helfenberger, Cristiano Lourenco Alves, Jannis Fäh, Samuel Toussaint, Alexander Thurmaier, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Mauro Zingg, Julian Stahel, Elias Papadopoulos. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Filip Cvetanovic, Ljubo Vasic, Almin Smajovikj, Blerand Berisha, Arlind Bitiqi, Granit Avdyli, Edis Drustinac, Albin Murtaj, Martin Veleslavic, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 61. Cristiano Lourenco Alves, 73. Martin Veleslavic, 82. Elias Papadopoulos, 82. Arlind Bitiqi, 82. Nikola Vasic, 94. Granit Avdyli.

