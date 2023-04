3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Balzers nach drei Niederlagen Sieg für Balzers nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Uznach gewinnt Balzers am Sonntag auswärts 2:0.

(chm)

Balzers entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Damiano Deflorin schoss Balzers innerhalb von acht Minuten zum 1:0 (27.) und dann zum 2:0 (35.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Balzers erhielten Mike Almer (48.) und Yannick Heeb (88.) eine gelbe Karte. Für Uznach gab es keine Karte.

Mit dem Sieg rückt Balzers um einen Platz nach vorne. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Balzers hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Balzers tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Nach der Niederlage büsst Uznach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Uznach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Uznach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schmerikon 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Balzers 2 0:2 (0:2) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 27. Damiano Deflorin 0:1. 35. Damiano Deflorin 0:2. – Uznach: Lukas Fritschi, Lukas Steinauer, Meris Fakikj, Andrin Widmer, Enis Beca, René Mettler, Sebastian Kemp, Remzi Junuzi, Gjejson Lleshaj, João Antonio Gonçalves Ribeiro, Philipp Steiner. – Balzers: Thomas Hobi, Yannick Heeb, Jonas Schmidle, Dany Ferreira Eido, Laurin Stocker, Mike Almer, Noah Miler, Benjamin Vogt, Adrian Hoti, Damiano Deflorin, Gebril Hassan. – Verwarnungen: 48. Mike Almer, 88. Yannick Heeb.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 20:26 Uhr.