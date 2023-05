4. Liga, Gruppe 6 Erster Sieg für Amriswil nach sechs Niederlagen – Almir Ahmedi trifft spät zum Sieg Erfolgserlebnis für Amriswil: Nach sechs Niederlagen in Serie siegt das Team am Sonntag zuhause gegen Calcio 2:1.

(chm)

Zunächst musste Amriswil einen Rückstand hinnehmen: In der 4. Minute traf Azzedine Bouchari für Calcio zum 1:0. Amriswil drehte aber das Spiel innerhalb von acht Minuten. Verantwortlich war Almir Ahmedi, der in der 79. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 87. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Calcio. Gelbe Karten gab es bei Amriswil für Salem Jusufi (26.) und Mirjet Bekiri (62.).

Mit dem Sieg rückt Amriswil um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 8. Amriswil hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Amriswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Eschlikon 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Calcio verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Calcio war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Calcio spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wängi 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (16.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Amriswil 2a - AS Calcio Kreuzlingen 2 2:1 (0:1) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 4. Azzedine Bouchari 0:1. 79. Almir Ahmedi 1:1. 87. Almir Ahmedi 2:1. – Amriswil: Dominik Streller, Ramon Brivio, Salem Jusufi, Elham Veseli, Mirjet Bekiri, Almir Ahmedi, Elldin Rexha, Sascha Brivio, Shpetim Esati, Alessio Häseli, Arben Mustafaj. – Calcio: Sven Kustos, Mauro Anello, Azzedine Bouchari, Antonino Garau, Yasin Kücükogul, Lorenzo Milone, Visian Dalifi, Shkelqim Berisha, Diego Semeraro Branco, Cihad Bilir, Niklas Weiss. – Verwarnungen: 26. Salem Jusufi, 47. Visian Dalifi, 49. Yasin Kücükogul, 62. Mauro Anello, 62. Mirjet Bekiri, 62. Kamal Ezzamouri, 93. Shkelqim Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 18:28 Uhr.