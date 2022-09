4. Liga, Gruppe 3 Erster Saisonsieg für Heiden gegen Eschen/Mauren Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Heiden hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Eschen/Mauren gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 6:2.

Eschen/Mauren erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Silvan Marxer ging das Team in der 13. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Heiden traf Samuel Fessler in der 23. Minute.

Danach drehte Heiden auf. Das Team schoss ab der 25. Minute noch fünf weitere Tore, während Eschen/Mauren ein Tor gelang (zum 2:2 (34. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Heiden waren: Zinedin Krizevac, Viktor Kovacevic, Samuel Fessler, Nico Boller und Angelo Sturzenegger. Ein Tor für Heiden war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Eschen/Mauren waren: Silvan Marxer und Kadir Ipek.

Im Spiel gab es total acht Karten. Heiden kassierte vier gelbe Karten. Bei Eschen/Mauren gab es vier gelbe Karten.

Die Abwehr von Eschen/Mauren kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 8).

Heiden verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Heiden folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden. Heiden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Heiden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rebstein 2a (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Eschen/Mauren steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschen/Mauren zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Au-Berneck 05 2. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Heiden 1 - USV Eschen/Mauren 3 6:2 (3:2) - Gerbe, Heiden – Tore: 13. Silvan Marxer 0:1. 23. Samuel Fessler 1:1. 25. Viktor Kovacevic 2:1. 34. Kadir Ipek 2:2. 37. Nico Boller (Penalty) 3:2.46. Zinedin Krizevac 4:2. 67. Eigentor (Kürsat Aydinli) 5:2.86. Angelo Sturzenegger 6:2. – Heiden: Cédric Tscherne, Jaron Thürlemann, Ramon Braunwalder, Raphael Fessler, Rafael Bucheli, Lukas Köberl, Philip Köberl, Nico Boller, Michael Müller, Aaron Sumaj, Samuel Fessler. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Nicolas Nipp, Raphael Zech, Silvan Marxer, Kadir Ipek, Moritz Riekert, Niels Ritter, Nicolas Wohlwend, Arda Sancar Uz, Mario Meier, Damian Kranz. – Verwarnungen: 24. Raphael Zech, 36. Damian Kranz, 40. Nico Boller, 44. Cédric Tscherne, 62. Moritz Riekert, 66. Behti Kilic, 74. Ramon Braunwalder, 88. Aaron Sumaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 08:34 Uhr.

