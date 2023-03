3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Zuzwil gegen Wängi Zuzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Wängi fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Patrick Gähwiler traf in der 33. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Zuzwil. Patrick Gähwiler war es auch, der in der 48. Minute Zuzwil weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Jonah Näf schoss das 3:0 (67. Minute) für Zuzwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wängi gab es vier gelbe Karten. Bei Zuzwil erhielten Remo Krucker (35.) und Daniel Kuhn (55.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Zuzwil hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 33 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Zuzwil unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Zuzwil hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 6). Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Wängi hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wängi tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Zuzwil 1 0:3 (0:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 33. Patrick Gähwiler 0:1. 48. Patrick Gähwiler 0:2. 67. Jonah Näf 0:3. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Bobby Rast, Pascal Holenstein, Massimo Tedesco, Yanick Lanker, Oliver Burgermeister, Dario Bommer, Gianluca Tedesco, Michael Schneider. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Fabian Steiner, Tim Benz, Philip Jud, Sven Benz, Raul Weibel, Silvan Moser, Daniel Kuhn, Raphael Oswald, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 35. Remo Krucker, 43. Yanick Lanker, 55. Daniel Kuhn, 60. Dario Bommer, 72. Cristian De Rosa, 91. Massimo Tedesco.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

