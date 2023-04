3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Zuzwil gegen Münsterlingen – Münsterlingen verliert nach drei Siegen Zuzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Münsterlingen fort. Das 6:0 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Zuzwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Münsterlingen blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Zuzwil waren: Silvan Moser, Raul Weibel, Raphael Oswald, Philip Jud, Pascal Fritsche und Graziano Vanadia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Zuzwil: Total schoss das Team 39 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Zuzwil unverändert. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Zuzwil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Zuzwil geht es auswärts gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Münsterlingen hat bisher siebenmal gewonnen und sechsmal verloren.

Münsterlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Münsterlingen 1 6:0 (1:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 45. Philip Jud 1:0. 54. Raul Weibel 2:0. 70. Pascal Fritsche 3:0. 75. Raphael Oswald 4:0. 85. Silvan Moser 5:0. 90. Graziano Vanadia (Penalty) 6:0. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Fabian Steiner, Tim Benz, Philip Jud, Sven Benz, Raul Weibel, Silvan Moser, Kimi Brunner, Raphael Oswald, Pascal Fritsche, Aron Gabriel Rivela. – Muensterlingen: Luca Alder, Silas Meister, Sascha Krässig, Drago Nakic, Rafael Lobo Alves, Mika Müller, Jamiro Finocchi, Danilo Ferrari, Andreas Hartnik, Sascha Forster, Afif Ghribi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

