3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Wittenbach gegen Niederwil Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 20. Minute gelang Moritz Angehrn der Führungstreffer zum 1:0 für Wittenbach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wittenbach stellte Patrick Brülisauer in Minute 35 her. Wittenbach erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Luca Brülisauer weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty. Erneut Luca Brülisauer traf in der 80. Minute auch zum 4:0 für Wittenbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil sah Noah Scheiwiller (67.) die rote Karte. Gelb erhielt Jonas Thaler (39.). Für Wittenbach gab es keine Karte.

Die Offensive von Wittenbach hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 72 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 9).

Wittenbach behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 43 Punkte auf dem Konto. Für Wittenbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Teufen 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 17. Mai (20.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Niederwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Niederwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Brühl SG 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Niederwil 1 4:0 (2:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 20. Moritz Angehrn 1:0. 35. Patrick Brülisauer 2:0. 71. Luca Brülisauer (Penalty) 3:0.80. Luca Brülisauer 4:0. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Dominik Eisenhut, Joel Pfister, Yves Oertle, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Joël Kurzbauer, Loris Flück, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Niederwil: Sandro Färber, Aaron Stettler, Cyrill Manser, Jonas Thaler, Michael Ziegler, Robin Kuratli, Rico Wick, Jamie Albrecht, Adrian Kaufmann, Noah Scheiwiller, Justin Labhart Gianin. – Verwarnungen: 39. Jonas Thaler – Ausschluss: 67. Noah Scheiwiller.

