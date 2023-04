2. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Winkeln gegen Ems – Später Siegtreffer Winkeln setzt seine Siegesserie auch gegen Ems fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Der Siegtreffer für Winkeln gelang Fabian Steinemann in der 88. Minute. In der 50. Minute hatte Marc Hörler Winkeln in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ems fiel in der 58. Minute durch Samir Limani.

Bei Winkeln erhielten Patrik Broger (43.) und Ueli Rohner (90.) eine gelbe Karte. Bei Ems erhielten Pierin Frizzoni (75.) und Matteo Bisculm (89.) eine gelbe Karte.

Winkeln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.3 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet für Winkeln die Tabellenführung. Das Team hat nach 16 Spielen 34 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Winkeln hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Winkeln zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Flawil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Ems hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 1. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Winkeln SG 1 1:2 (0:0) - EMS – Tore: 50. Marc Hörler 0:1. 58. Samir Limani 1:1. 88. Fabian Steinemann 1:2. – Ems: Simon Bühler, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Samir Limani, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Winkeln: Jordan Höhener, Niclas Haas, Marc Hörler, Patrik Broger, Lars Hörler, Ueli Rohner, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Diego Musi, Marcio Alder, Marc Grünenfelder. – Verwarnungen: 43. Patrik Broger, 75. Pierin Frizzoni, 89. Matteo Bisculm, 90. Ueli Rohner.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:58 Uhr.