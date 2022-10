4. Liga, Gruppe 7 Erneuter Sieg für Wil gegen Henau – Später Siegtreffer Wil setzt seine Siegesserie auch gegen Henau fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Der Siegtreffer für Wil gelang Amar Skenderovic in der 85. Minute. In der 47. Minute hatte Alessandro Mauriello Wil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Henau fiel in der 79. Minute durch Fabian Hinder.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wil erhielten Albin Salihu (42.) und Alessandro Mauriello (57.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Henau, nämlich für Patrik Gämperli (68.).

In seiner Gruppe hat Wil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 21 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Wil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Wil ist es der dritte Sieg in Serie.

Wil bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Nach der Niederlage büsst Henau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 5. Henau hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Henau daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Frauenfeld 2a. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Henau 2 2:1 (0:0) - Lidl Sportpark Bergholz, Wil – Tore: 47. Alessandro Mauriello 1:0. 79. Fabian Hinder 1:1. 85. Amar Skenderovic 2:1. – Wil: Elvin Balaj, Raoul Matteo Memoli, Alen Ljaljic, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Albin Salihu, Amar Skenderovic, Alessandro Mauriello, David Weideli, Osman Celenk, Adel Rozajac. – Henau: Emanuel Wirth, Luca Meyer, Remo Börsig, Dany Scheiwiller, Sandro Eisenring, Thomas Holenstein, Lukas Thoma, Gabriel Simonovic, Janis Seiler, Marino Fasoli, Roman Vetsch. – Verwarnungen: 42. Albin Salihu, 57. Alessandro Mauriello, 68. Patrik Gämperli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

