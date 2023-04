Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Widnau gegen Weinfelden-Bürglen Widnau setzt seine Siegesserie auch gegen Weinfelden-Bürglen fort. Das 3:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

Weinfelden-Bürglen ging zunächst in Führung, als Rita De Oliveira Gomes in der 10. Minute traf. Dann glich aber Leonie Ritz (24.) für Widnau aus. Eva Dietsche in der 26. Minute und Erika Gschwend in der 33. Minute brachten Widnau sodann 3:1 in Führung. Weinfelden-Bürglen kam in der 92. Minute auf ein Tor heran, als Rita De Oliveira Gomes per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Widnau hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 43 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 11).

Unverändert liegt Widnau nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 30 Punkten. Für Widnau ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Widnau daheim mit FC Ebnat-Kappel 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Weinfelden-Bürglen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Weinfelden-Bürglen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 8). Die Partie findet am Donnerstag (20. April) statt (20.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Widnau 1 2:3 (1:3) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 10. Rita De Oliveira Gomes 1:0. 24. Leonie Ritz 1:1. 26. Eva Dietsche 1:2. 33. Erika Gschwend 1:3. 92. Rita De Oliveira Gomes (Penalty) 2:3. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Asia Stelitano, Jana Riva, Salome Kutter, Caroline Frei, Indira Djegoja, Michelle Alder, Nadia Bernet, Pascale Merz, Joelle Hauenschild, Rita De Oliveira Gomes. – Widnau: Lea Spreiter, Julia Poljansek, Joya Baumgartner, Winona Berweger, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Isabelle Wiebach, Michelle Walt, Eva Dietsche. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

