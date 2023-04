4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Widnau gegen Vaduz – Entscheidung in der Schlussminute Widnau reiht Sieg an Sieg: Gegen Vaduz hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Widnau geriet zunächst in Rückstand, als Oliver Klaus in der 51. Minute die zwischenzeitliche Führung für Vaduz gelang. In der 68. Minute glich Widnau jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Nicolas Stiendl und Julijan Radisic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Emir Karaosman (19.), Igor Manojlovic (26.) und Stefano Frick (58.). Widnau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Widnau zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Widnau unverändert. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Für Widnau ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Widnau zuhause mit FC Staad 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Aegeten, Widnau).

Nach der Niederlage büsst Vaduz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Vaduz erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Vaduz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Montlingen 2. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Vaduz 1 - FC Widnau 2 1:2 (0:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 51. Oliver Klaus 1:0. 68. Nicolas Stiendl 1:1. 93. Julijan Radisic 1:2. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Gabriel Meier, Sandro Konrad, Valentin Goop, Manuel Brogle, Therry Brunner, Emir Karaosman, Stefano Frick, Kevin Piecha, Konstantin Matt, Simon Tinner. – Widnau: Manuel Tobler, Shkrep Zymberi, Julijan Radisic, Sladjan Denic, Nicolas Stiendl, Noe Rieser, Aaron Thönig, Asllan Behluli, Aleksandar Radisic, Bledi Shala, Aaron Heule. – Verwarnungen: 19. Emir Karaosman, 26. Igor Manojlovic, 58. Stefano Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

