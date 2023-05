3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Teufen gegen Romanshorn Teufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Romanshorn hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Teufen: Yanick Walser brachte seine Mannschaft in der 54. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Matteo Vukcevic Teufen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Diogo Alexandre de Matos Marques brachte Romanshorn in der 72. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alex Sallmann von Romanshorn erhielt in der 11. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Teufen: 34 Punkte bedeuten Rang 4. Für Teufen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Besa 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Teufen 1 1:2 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 54. Yanick Walser 0:1. 59. Matteo Vukcevic 0:2. 72. Diogo Alexandre de Matos Marques 1:2. – Romanshorn: Simon Koller, Gian Lieberherr, Florian Schefer, Alex Sallmann, Julian Anthenien, Davide Sidler, Diego Huber, Silvan Lieberherr, Damian Koller, Lars Spindler, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Teufen: Timo Fässler, Mario Gygax, Nico Weiler, Pascal Huber, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Davide Schubiger, Adrian Meier, Yanick Walser, Lukas Kern, Matteo Vukcevic. – Verwarnungen: 11. Alex Sallmann.

