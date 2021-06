3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Tägerwilen gegen Weinfelden-Bürglen – Siegtreffer durch Mario Uhler Tägerwilen reiht Sieg an Sieg: Gegen Weinfelden-Bürglen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Joel Züllig eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Weinfelden-Bürglen das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Nino Arganese das Spiel in der 24. Minute für Tägerwilen wieder aus. Elmedin Pajaziti schoss Tägerwilen in der 27. Minute zur 2:1-Führung.

Marco Eugster erhöhte in der 37. Minute zur 3:1-Führung für Tägerwilen. Die 48. Minute brachte für Weinfelden-Bürglen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Joel Züllig. Zum Ausgleich für Weinfelden-Bürglen traf Dylan Huber in der 54. Minute. In der 73. Minute schoss Mario Uhler Tägerwilen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Taegerwilen, nämlich für Miro Berger Brdar (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei WeinfeldenBuerglen, Jan Eschenmoser (73.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Tägerwilen unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 3. Tägerwilen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Tägerwilen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Neukirch-Egnach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Weinfelden-Bürglen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bischofszell 1. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 4:3 (3:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 11. Joel Züllig 0:1. 24. Nino Arganese (Penalty) 1:1.27. Elmedin Pajaziti 2:1. 37. Marco Eugster 3:1. 48. Joel Züllig 3:2. 54. Dylan Huber 3:3. 73. Mario Uhler 4:3. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Leonardo Parisi, Pascal Geisselhardt, Miro Berger Brdar, Tim Bommeli, Elmedin Pajaziti, Andrejs Hermann, Mario Uhler, Aziz Afkir, Nino Arganese, Marco Eugster. – WeinfeldenBuerglen: Levin Alder, Ramon Neri, Joel Braun, Marco Racaniello, Majuran Sothikumaran, Fabian Wick, Joel Züllig, Jan Eschenmoser, Domenik Fröhli, Dylan Huber, Mergim Asipi. – Verwarnungen: 73. Jan Eschenmoser, 84. Miro Berger Brdar.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Tägerwilen 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 4:3, SC Brühl 2 - FC Wittenbach 1 1:3, FC Besa 1 - FC Neukirch-Egnach 1 5:1

Tabelle: 1. FC Henau 1 10 Spiele/24 Punkte (32:17). 2. FC Bischofszell 1 10/23 (26:17), 3. FC Tägerwilen 1 10/20 (38:19), 4. FC Wittenbach 1 10/19 (21:14), 5. SC Brühl 2 10/19 (26:18), 6. FC Zuzwil 1 10/16 (22:26), 7. FC Kreuzlingen 2 10/15 (21:17), 8. FC Besa 1 10/11 (21:21), 9. FC Neukirch-Egnach 1 10/7 (15:21), 10. FC Romanshorn 2 10/6 (12:31), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 10/5 (17:23), 12. FC Fortuna SG 1 10/4 (18:45).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 20:24 Uhr.