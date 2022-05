3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Staad gegen Rheineck Staad setzt seine Siegesserie auch gegen Rheineck fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Staad ging in der 13. Spielminute durch Marko Kostadinovic in Führung, ehe Rheineck in der 20. Minute (Nderim Bektasi) der Ausgleich gelang. Slobodan Aksic schoss Staad in der 26. Minute zur 2:1-Führung.

In der 43. Minute baute Pascal Nussbaum den Vorsprung für Staad auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Milos Markovic, der in der 95. Minute die Führung für Staad auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheineck für Luca Müller (35.) und Fabian Krämer (85.). Eine Verwarnung gab es für Staad, nämlich für Marco Morgante (45.).

Staad hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 47 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Staad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 4. Für Staad ist es der dritte Sieg in Serie.

Staad tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Bützel, Staad).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rheineck war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Rheineck tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Rüthi 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rheineck 1 - FC Staad 1 1:4 (1:3) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 13. Marko Kostadinovic 0:1. 20. Nderim Bektasi 1:1. 26. Slobodan Aksic 1:2. 43. Pascal Nussbaum 1:3. 95. Milos Markovic (Penalty) 1:4. – Rheineck: Petar Petrov, Quentin Weber, Marko Borkovic, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Manuel Baumann, Luca Müller, Senad Krasniqi, Fabian Krämer, Vito Frano, Christian Sutter, Nderim Bektasi. – Staad: Bostjan Stampfel, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Dario Mihajlovic, Mattia Morgante, Marco Morgante, Filip Zaric, Andri Knellwolf, Slobodan Aksic, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 35. Luca Müller, 45. Marco Morgante, 85. Fabian Krämer.

