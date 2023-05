3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Sirnach gegen Neckertal-Degersheim Sirnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Neckertal-Degersheim hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3

Das erste Tor der Partie fiel für Sirnach: Safet Etemi brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Stephen Bosshard für Neckertal-Degersheim traf. Dejan Janjatovic brachte Sirnach 2:1 in Führung (72. Minute).

Zum Ausgleich für Neckertal-Degersheim traf Roberto Manzo in der 75. Minute. Dejan Janjatovic brachte Sirnach 3:2 in Führung (86. Minute). Gianluca Vizzo sorgte in der 89. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Sirnach. In der Schlussphase kam Neckertal-Degersheim noch auf 3:4 heran. Patrick Tanner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sirnach gab es fünf gelbe Karten. Bei Neckertal-Degersheim erhielten Sandro Meng (67.) und Noah Jäger (85.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Sirnach: Die total 60 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Abwehr von Neckertal-Degersheim kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 52 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Sirnach: Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 4. Für Sirnach ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Sirnach geht es in einem Heimspiel gegen SC Berg 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Neckertal-Degersheim erstmals wieder.

Auf Neckertal-Degersheim wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Wängi 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Sirnach 1 3:4 (1:1) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 15. Safet Etemi 0:1. 26. Stephen Bosshard 1:1. 72. Dejan Janjatovic 1:2. 75. Roberto Manzo 2:2. 86. Dejan Janjatovic 2:3. 89. Gianluca Vizzo 2:4. 92. Patrick Tanner 3:4. – Neckertal: Timo Ebneter, Fabio Pondini, Julian Frischknecht, Sandro Meng, Stephen Bosshard, Benjamin Gübeli, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Silvan Looser, Matthias Rüegg, Patrick Tanner. – Sirnach: Nico Mannhart, Hans Meeryl Madio Moreno, Dalibor Velickovic, Suad Jonuzi, Blend Saiti, Albijon Selmani, Samir Dervic, Sandro Spalletta, Leon Selishta, Safet Etemi, Gianluca Vizzo. – Verwarnungen: 30. Suad Jonuzi, 63. Sandro Spalletta, 67. Sandro Meng, 68. Hans Meeryl Madio Moreno, 85. Noah Jäger, 87. Samir Dervic, 95. Nevzat Dzemailji.

