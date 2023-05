3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Sirnach gegen Münsterlingen – Später Siegtreffer durch Labinot Emini Sirnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Münsterlingen hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Sirnach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Labinot Emini.

Den ersten Treffer der Partie hatte Luca Alder in der 21. Minute für Münsterlingen geschossen. Gleichstand stellte Gjef Uka durch seinen Treffer für Sirnach in der 57. Minute her. Das Tor von Sandro Spalletta in der 63. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sirnach. Gleichstand war in der 73. Minute hergestellt: Afif Ghribi traf für Münsterlingen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Sirnach sah Labinot Emini (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Sirnach weitere vier gelbe Karten. Münsterlingen kassierte vier gelbe Karten.

Dass Sirnach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Sirnach durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münsterlingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 51 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Sirnach: 35 Punkte bedeuten Rang 4. Sirnach hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sirnach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Münsterlingen hat bisher neunmal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Münsterlingen geht es zuhause gegen FC Wängi 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Mai statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Münsterlingen 1 3:2 (0:1) - Kett, Sirnach – Tore: 21. Luca Alder 0:1. 57. Gjef Uka 1:1. 63. Sandro Spalletta 2:1. 73. Afif Ghribi 2:2. 88. Labinot Emini 3:2. – Sirnach: Josip Martic, Hans Meeryl Madio Moreno, Isak Beka, Petrit Bytyqi, Blend Saiti, Dario Martic, Safet Etemi, Sandro Spalletta, Gjef Uka, Labinot Emini, Gianluca Vizzo. – Muensterlingen: Endrit Avdyli, Danilo Ferrari, Sascha Krässig, Kevin Forster, Dario Zimmermann, Calvin Marin Gonzalez, Sascha Forster, Silas Meister, Dominik Lüthi, Luca Alder, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 17. Sascha Krässig, 33. Safet Etemi, 33. Afif Ghribi, 63. Gjef Uka, 64. Petrit Bytyqi, 65. Sandro Spalletta, 65. Silas Meister, 68. Kevin Forster – Ausschluss: 88. Labinot Emini.

