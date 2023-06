3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Rüthi gegen Diepoldsau-Schmitter Rüthi reiht Sieg an Sieg: Gegen Diepoldsau-Schmitter hat das Team am Sonntag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rüthi: Batuhan Karakas brachte seine Mannschaft in der 61. Minute 1:0 in Führung. Pascal Zäch erhöhte in der 74. Minute zur 2:0-Führung für Rüthi. Der Anschlusstreffer für Diepoldsau-Schmitter zum 1:2 kam in der 82. Minute. Verantwortlich dafür war Kimi Metzler. In der 92. Minute sorgte Batuhan Karakas für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Rüthi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Diepoldsau-Schmitter für Kimi Metzler (64.) und Wilhelm Durot (82.). Die einzige gelbe Karte bei Rüthi erhielt: Fisnik Berisha (40.)

Rüthi hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Diepoldsau-Schmitter lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Rüthi. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Rüthi nicht verändert. 30 Punkte bedeuten Rang 4. Rüthi hat bisher zehnmal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Rüthi ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Diepoldsau-Schmitter einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 6. Für Diepoldsau-Schmitter war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Diepoldsau-Schmitter ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 3:1 (0:0) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 61. Batuhan Karakas 1:0. 74. Pascal Zäch 2:0. 82. Kimi Metzler 2:1. 92. Batuhan Karakas 3:1. – Ruethi: Dominic Hehle, Andrin Kobler, Besart Shoshi, Nino Schnüriger, Michael Heeb, Robin Sonderegger, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Sven Städler, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Diepoldsau: Michael Mäder, Leandro Aloi, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, Aldo Giani, Hidayet Kandemir, Sinan Ayhan, Kimi Metzler, Marc Gröber, Esmir Shajnoski, Ogün Hot. – Verwarnungen: 40. Fisnik Berisha, 64. Kimi Metzler, 82. Wilhelm Durot.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 03:31 Uhr.