4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Rorschach-Goldach gegen Rorschacherberg Rorschach-Goldach setzt seine Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Patrick Scheier erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rorschach-Goldach. In der 55. Minute schoss Furkan Kalmis Rorschach-Goldach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Erneut Furkan Kalmis traf in der 62. Minute auch zum 3:0 für Rorschach-Goldach. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rorschach-Goldach erhielten Yves Rusch (80.) und Emir Ademaj (87.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Rorschacherberg, nämlich für Michel Rothermann (23.).

Die Offensive von Rorschach-Goldach hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rorschach-Goldach rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 21 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Rorschach-Goldach hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Rorschach-Goldach bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 2. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Für Rorschacherberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Rorschacherberg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Rorschacherberg verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Rorschacherberg wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Steinach 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:3 (0:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 34. Patrick Scheier 0:1. 55. Furkan Kalmis (Penalty) 0:2.62. Furkan Kalmis (Penalty) 0:3. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Michel Rothermann, Christoph Thurnherr, Joël Büchel, Adrien Carrel, Aykut Sinici, Mihajlo Vulovic, Cédric Carrel, Donat Egger, Mehmet Uzgur, Maurice Jud. – Rorschach-Goldach: Fadri Bücheler, Alessandro Campobasso, Moritz Schäfer, Yves Rusch, Thiago Vinicius Oliveira Evangelista, Daniele Campobasso, Fabio Moscara, Patrick Scheier, Janis Holderegger, Furkan Kalmis, Fabian Büchler. – Verwarnungen: 23. Michel Rothermann, 80. Yves Rusch, 87. Emir Ademaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

