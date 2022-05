Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Romanshorn gegen Triesen Romanshorn reiht Sieg an Sieg: Gegen Triesen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das Skore eröffnete Tanja Sprecher in der 20. Minute. Sie traf für Triesen zum 1:0. In der 45. Minute traf Franziska Sallmann für Romanshorn zum 1:1-Ausgleich. Luana Pfomann erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Romanshorn.

Mit ihrem Tor in der 68. Minute brachte Franziska Sallmann Romanshorn mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Carina Vanessa Guerreiro Viriato, die in der 86. Minute die Führung für Romanshorn auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Romanshorn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Romanshorn hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Widnau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Nach der Niederlage büsst Triesen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 5. Triesen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Triesen geht es in einem Heimspiel gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Triesen 1 Grp. 4:1 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 20. Tanja Sprecher 0:1. 45. Franziska Sallmann 1:1. 65. Luana Pfomann 2:1. 68. Franziska Sallmann 3:1. 86. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 4:1. – Romanshorn: Karin Raymann, Jessica Lienemann, Nina Manser, Janine Schindler, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Gülsah Ayse Demircan, Jacqueline Germann, Nadine Lang, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Franziska Sallmann. – Triesen: Annika Vils, Lena Ott, Lara Uebersax, Jana Tipura, Ana Maria Lopez Correa, Tanja Sprecher, Ladina Good, Jasmin Ackermann, Vera Kuzmanovska, Seraina Aggeler, Naomi Kindle. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

