4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Rebstein gegen Neukirch-Egnach Rebstein setzt seine Siegesserie auch gegen Neukirch-Egnach fort. Das 4:3 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Den Auftakt machte Yannick Suppiger, der in der 20. Minute für Neukirch-Egnach zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 27. Minute hergestellt: Mike Jenny traf für Rebstein. Das Tor von Marc Oehler in der 29. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Rebstein.

In der 35. Minute baute Kilian Benz den Vorsprung für Rebstein auf zwei Tore aus (3:1). Rebstein erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Marc Oehler weiter auf 4:1. In der 62. Minute verkleinerte Gianluca Bortolin den Rückstand von Neukirch-Egnach auf 2:4. Neukirch-Egnach kam in der 76. Minute noch auf 3:4 heran, als William Nägeli traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein sah Daniel Bürki (47.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Bürki (32.) und Marc Oehler (80.). Neukirch-Egnach blieb ohne Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rebstein. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Rebstein hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rorschach-Goldach 17 2. Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Nach der Niederlage büsst Neukirch-Egnach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 5. Neukirch-Egnach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Neukirch-Egnach wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Rorschacherberg 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 2 - FC Rebstein 2b 3:4 (1:3) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 20. Yannick Suppiger 1:0. 27. Mike Jenny 1:1. 29. Marc Oehler 1:2. 35. Kilian Benz 1:3. 52. Marc Oehler 1:4. 62. Gianluca Bortolin 2:4. 76. William Nägeli 3:4. – Neukirch-Egnach: Martin Aepli, Vidar Michele Muscari, Kim Reinhart, Marco Eberle, Livio Biraghi, Silvan Kaufmann, Yannick Suppiger, Remo Fischbacher, Dimitri Vogt, Janis Krebs, Mattias Winteler. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Sandro Schlegel, Kilian Benz, Thushipan Sriskandanathan, Marc Oehler, Daniel Bürki, Nedim Murati, Urs Breitenmoser, Roman Eggert, Mike Jenny. – Verwarnungen: 32. Daniel Bürki, 80. Marc Oehler – Ausschluss: 47. Daniel Bürki.

