3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Neckertal-Degersheim gegen Teufen Teufen lag gegen Neckertal-Degersheim deutlich vorne, nämlich 2:0 (5. Minute) - und verlor dennoch. Neckertal-Degersheim feiert einen 5:2-Heimsieg.

(chm)

Durch Tore von Claudio Fässler (2.) und Joshua Andraska (5.) ging Teufen bis in die 5. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Neckertal-Degersheim: Pechvogel Steve Knechtle traf in der 22. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Neckertal-Degersheim zum 1:2 bedeutete.

Zum Ausgleich für Neckertal-Degersheim traf Sandro Meng in der 48. Minute. Das Tor von Roberto Manzo in der 62. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Neckertal-Degersheim. Stephen Bosshard erhöhte in der 72. Minute zur 4:2-Führung für Neckertal-Degersheim. Das letzte Tor der Partie erzielte Micha Felix, der in der 86. Minute die Führung für Neckertal-Degersheim auf 5:2 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Neckertal-Degersheim erhielten Patrick Tanner (45.) und Julian Frischknecht (83.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Teufen, nämlich für Steve Knechtle (10.).

Neckertal-Degersheim schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Teufen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 8).

Neckertal-Degersheim verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Neckertal-Degersheim feiert mit dem Sieg gegen Teufen bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Neckertal-Degersheim bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Brühl 2. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (16.00 Uhr, Paul).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Teufen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Teufen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Teufen geht es daheim gegen FC Wittenbach 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Teufen 1 5:2 (1:2) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 2. Claudio Fässler 0:1. 5. Joshua Andraska 0:2. 22. Eigentor (Steve Knechtle) 1:2.48. Sandro Meng 2:2. 62. Roberto Manzo 3:2. 72. Stephen Bosshard 4:2. 86. Micha Felix 5:2. – Neckertal: Pascal Egger, Patrick Tanner, Sandro Meng, Stephen Bosshard, Micha Felix, Benjamin Gübeli, Silvan Looser, Ron Lieberherr, Roberto Manzo, Michael Britt, Dimitri Büchler. – Teufen: Timo Fässler, Steve Knechtle, Claudio Fässler, Jannik Marti, Robin Boppart, Joshua Andraska, Ramon Germann, Roman Neuländner, Davide Schubiger, Luca Locher, Yanick Walser. – Verwarnungen: 10. Steve Knechtle, 45. Patrick Tanner, 83. Julian Frischknecht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Flawil 1 - FC Besa 1 4:2, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Teufen 1 5:2

Tabelle: 1. FC Neckertal-Degersheim 1 5 Spiele/15 Punkte (18:6). 2. FC Flawil 1 4/9 (9:6), 3. SC Brühl 2 5/9 (12:5), 4. FC Zuzwil 1 5/9 (10:7), 5. FC Appenzell 1 5/8 (9:7), 6. FC Bütschwil 1 5/8 (12:6), 7. FC Teufen 1 5/7 (12:14), 8. FC Gossau 2 4/4 (10:11), 9. FC Wittenbach 1 4/3 (8:9), 10. FC Besa 1 4/3 (7:14), 11. FC Rorschacherberg 1 4/1 (6:16), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 4/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 22:46 Uhr.