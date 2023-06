Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Münsterlingen gegen Uznach Münsterlingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Uznach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:1

(chm)

Münsterlingen geriet zunächst in Rückstand, als Melanie Schlegel in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Uznach gelang. In der 48. Minute glich Münsterlingen jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützinnen waren Alessia Ursina Alig und Chantal Kraft.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Melanie Lieberherr von Münsterlingen erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

Münsterlingen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Münsterlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 31 Punkte bedeuten Rang 3. Münsterlingen hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münsterlingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Widnau 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Uznach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Uznach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Uznach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Uznach 1 2:1 (0:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 29. Melanie Schlegel 0:0. 48. Alessia Ursina Alig 0:0. 64. Chantal Kraft 0:1. – Münsterlingen: Stefanie Lieberherr, Cheyenne Grob, Sandra Manser, Melanie Lieberherr, Melanie Germann, Kim Burri, Lorena Ricci, Alessia Ursina Alig, Melina Schneider, Melanie Schlegel, Katja Roth. – Uznach: Ladina Stark, Nina Kuster, Debora Tremp, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Carmen Brunner, Céline Schnider, Sahra Spoljaric, Chantal Kraft, Iris Kistler, Céline Kabashi. – Verwarnungen: 66. Melanie Lieberherr.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 05:54 Uhr.