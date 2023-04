3. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Kirchberg gegen Wängi Kirchberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Wängi hat das Team am Dienstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Patrik Brändle eröffnete in der 58. Minute das Skore, als er für Kirchberg das 1:0 markierte. Adrian Oberholzer sorgte in der 84. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kirchberg. Pechvogel Aaron Schönenberger traf in der 89. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Wängi zum 1:2 bedeutete.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kirchberg erhielten Patrik Brändle (35.) und Adrian Oberholzer (82.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Wängi.

In der Abwehr gehört Kirchberg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Kirchberg: 31 Punkte bedeuten Rang 3. Für Kirchberg ist es der vierte Sieg in Serie.

Kirchberg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 6). Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (18.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Wängi hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wängi in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bütschwil 1. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Wängi 1 2:1 (0:0) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 58. Patrik Brändle 1:0. 84. Adrian Oberholzer 2:0. 89. Eigentor (Aaron Schönenberger) 2:1. – Kirchberg: Erwin Iten, Mario Kuhn, Aaron Ress, Patrik Brändle, Yannic Lang, Luca Keller, Sandro Loser, Robin Zweifel, Franco Loser, Adrian Oberholzer, Silvan Oberholzer. – Waengi: Sandro Keller, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Matthias Tuchschmid, Raffael Widmer, Massimo Tedesco, Oliver Burgermeister, Yanick Lanker, Dario Bommer, Cristian De Rosa, Björn Queetz. – Verwarnungen: 35. Patrik Brändle, 82. Adrian Oberholzer.

