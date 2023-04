2. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Herisau gegen Uzwil Herisau setzt seine Siegesserie auch gegen Uzwil fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 14. Minute war es an Jonas Thönig, Herisau 1:0 in Führung zu bringen. Joel Ehrbar sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Herisau. Jonas Thönig baute in der 65. Minute die Führung für Herisau weiter aus (3:0).

Joel Ehrbar baute in der 71. Minute die Führung für Herisau weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Marko Pavlovic, der in der 77. Minute die Führung für Herisau auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Herisau für Jonas Thönig (43.) und Marko Pavlovic (78.). Eine Verwarnung gab es für Uzwil, nämlich für Andreas Böfer (16.).

In den bisherigen Spielen ist Herisau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Herisau die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Herisau unverändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 10. Für Herisau ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Herisau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Vaduz 2. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.30 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Montlingen 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Uzwil 2 5:0 (2:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 14. Jonas Thönig 1:0. 26. Joel Ehrbar 2:0. 65. Jonas Thönig 3:0. 71. Joel Ehrbar 4:0. 77. Marko Pavlovic 5:0. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Dimitri Büchler, Nikola Gavrilovic, Jonas Thönig, Yanik Messmer, Lenny Staub, Marvin Müller, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Janick Huber, Joel Ehrbar. – Uzwil: Yorick Hostettler, Nemanja Boskovic, Andreas Böfer, Dejan Misic, Yoann Louis Marie, Yanis Uetz, Nino Cabernard, Marko Kartelo, Robert Kocev, Dusan Vasic, Irves Kucani. – Verwarnungen: 16. Andreas Böfer, 43. Jonas Thönig, 78. Marko Pavlovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 15:21 Uhr.