4. Liga, Gruppe 7 Erneuter Sieg für Frauenfeld gegen Niederstetten Frauenfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Niederstetten fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Niederstetten ging zunächst in der 46. Minute in Führung, als David Stettler zum 1:0 traf. In der 72. Minute gelang Frauenfeld jedoch durch Adrian Alvarez der Ausgleich. In der 75. Minute gelang Liridon Gjergji der Führungstreffer zum 2:1 für Frauenfeld. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Youssef Marhoussi in der 85. Minute. Er traf zum 3:1 für Frauenfeld.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Christian Staubli von Niederstetten erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frauenfeld zu den Besten: Total liess das Team 28 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Frauenfeld unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 3. Frauenfeld hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Für Niederstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Niederstetten hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederstetten geht es daheim gegen FC Henau 2 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Niederstetten 1 3:1 (0:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 46. David Stettler 0:1. 72. Adrian Alvarez 1:1. 75. Liridon Gjergji 2:1. 85. Youssef Marhoussi 3:1. – Frauenfeld: Adriano Perrini, Brendon Zefi, Nico Brechbühl, Liridon Gjergji, Flavio Julien Fischer, Mischa Murpf, Benet Uka, Jari Engeli, Hugo Da Silva Fialho, Adrian Alvarez, Benjamin Avdiji. – Niederstetten: Marco Forrer, Dennis Räss, Lars Wirth, Christian Staubli, Yves Von Dach, Dario Hartmann, Noah Schlauri, Robin Broger, Alex Andres Ferrando, Michael Hertle, David Stettler. – Verwarnungen: 25. Christian Staubli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 19:19 Uhr.