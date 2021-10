3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Flawil gegen Wittenbach – Später Siegtreffer Flawil setzt seine Siegesserie auch gegen Wittenbach fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Flawil geriet zunächst in Rückstand, als Luca Brülisauer in der 28. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wittenbach gelang. In der 45. Minute glich Flawil jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Andrin Holenstein und David Obrist.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Flawil gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Pascal Keller (12.), Lukas Hungerbühler (33.) und Kelian Bieli (55.).

In seiner Gruppe hat Flawil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 19 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Flawil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach acht Spielen hat das Team 21 Punkte. Flawil hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Flawil auswärts mit FC Rorschacherberg 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Wittenbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Wittenbach geht es daheim gegen FC Zuzwil 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Wittenbach 1 2:1 (1:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 28. Luca Brülisauer (Penalty) 0:1.45. Andrin Holenstein 1:1. 81. David Obrist 2:1. – Flawil: Ivan Dimic, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Sukri Ferati, Florin Metzger, Alessio Curaba, Andrin Holenstein, Mirco Oertig, Pascal Mayer, David Obrist, Simon Obrist. – Wittenbach: Severin Stricker, Andrin Niederer, Moritz Angehrn, Dominik Eisenhut, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Pascal Keller, Loris Flück, Gianni Colonna, Luca Brülisauer, Kelian Bieli. – Verwarnungen: 12. Pascal Keller, 27. Sukri Ferati, 33. Lukas Hungerbühler, 55. Kelian Bieli, 60. Raffael Büeler, 66. Andrin Holenstein, 95. Jigme Gahler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Brühl 2 - FC Rorschacherberg 1 1:2, FC Flawil 1 - FC Wittenbach 1 2:1, FC Zuzwil 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 8 Spiele/21 Punkte (19:9). 2. SC Brühl 2 8/15 (19:8), 3. FC Neckertal-Degersheim 1 8/15 (22:16), 4. FC Teufen 1 8/14 (19:19), 5. FC Zuzwil 1 8/13 (16:13), 6. FC Appenzell 1 8/12 (17:12), 7. FC Bütschwil 1 7/11 (15:11), 8. FC Gossau 2 7/8 (17:18), 9. FC Besa 1 7/7 (12:19), 10. FC Wittenbach 1 8/6 (16:16), 11. FC Rorschacherberg 1 8/5 (12:23), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 7/3 (4:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:55 Uhr.