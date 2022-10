3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Buchs gegen Rebstein Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Rebstein fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

Buchs lag ab der 46. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Adnan Mutapcija (8. Minute) und Mika Lippuner getroffen hatten. Rebstein gelang in der 54. Minute durch Philip Baumgartner noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rebstein sah Valentino Tomasic (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marcel Dürr (32.), Nico Dietrich (80.) und Andrej Dursun (91.). Gelbe Karten gab es bei Buchs für Matheus Ferreira Gastardo (19.) und Burak Eris (30.).

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.5 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 2 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.3 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Buchs die Tabellenführung. Nach sechs Spielen hat das Team 18 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Buchs hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Buchs bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Bad Ragaz 1. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Rebstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rebstein trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Weesen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (10.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Buchs 1a 1:2 (0:2) - Birkenau, Rebstein – Tore: 8. Adnan Mutapcija 0:1. 46. Mika Lippuner 0:2. 54. Philip Baumgartner 1:2. – Rebstein: Dominik Roth, Marcel Dürr, Valentino Tomasic, Joshua Böhrer, Piratheesh Kamalanathan, Alessandro Gottscher, Rico Köppel, Philip Baumgartner, Simon Schranz, Andrin Cabezas, Andrej Dursun. – Buchs: Andreas Schnabl, Armando Heeb, Severin Weibel, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Burak Eris, Yari Brunettini, Matheus Ferreira Gastardo, Agan Amzi, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Verwarnungen: 19. Matheus Ferreira Gastardo, 30. Burak Eris, 32. Marcel Dürr, 80. Nico Dietrich, 91. Andrej Dursun – Ausschluss: 70. Valentino Tomasic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 05:12 Uhr.

