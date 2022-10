3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Buchs gegen Flums – Siegtreffer durch Adnan Mutapcija Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Flums hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Buchs gelang Adnan Mutapcija in der 79. Minute. In der 29. Minute hatte Adnan Mutapcija Buchs in Führung gebracht. Der Ausgleich für Flums fiel in der 51. Minute durch Valon Aliji.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Flums für Robin Novoa (32.), Samir Krasnici (52.) und Azem Sadiki (80.). Buchs behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Buchs hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 25 Tore erzielte. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.5 (Rang 1).

Buchs bleibt Leader: Nach acht Spielen hat das Team 24 Punkte. Buchs feiert mit dem Sieg gegen Flums bereits den achten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Buchs geht es in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (15.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Flums spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weesen 2 (Rang 12). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (10.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Buchs 1a 1:2 (0:1) - Banau, Flums – Tore: 29. Adnan Mutapcija 0:1. 51. Valon Aliji (Penalty) 1:1.79. Adnan Mutapcija 1:2. – Flums: Roger Heidegger, Pascal Kurath, Andreas Nadig, Roman Bartholet, Samir Krasnici, Robin Novoa, Adrian Santa, Valon Aliji, Azem Sadiki, Stefan Zeller, Ignacio Novoa Rodriguez. – Buchs: Dario Caluori, Ramon Solinger, Severin Weibel, Rezon Ibraimi, Armando Heeb, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Matheus Ferreira Gastardo, Agan Amzi, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Verwarnungen: 32. Robin Novoa, 52. Samir Krasnici, 80. Azem Sadiki.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 23:44 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.